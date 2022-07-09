Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını feshetti

Reuters

Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya şirketinin platformdaki sahte hesaplar hakkında bilgi vermediğini söyleyerek Twitter için 44 milyar dolarlık anlaşmasını sonlandırdığını bildirdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerin ardından Twitter hisseleri uzun vadeli işlemlerde %6 düştü.

Musk'ın avukatları, şirketin platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini söyledi.

Twitter yönetimi ise, iptal ettiği 44 milyar dolarlık anlaşmayı tamamlamak için Elon Musk'a dava açacağını ve bu davanın kazanılacağından 'emin olduklarını' açıkladı.

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