Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Dönmez basına kapalı toplantının ardından yaptığı açıklamada kriz yönetimi üzerine görüştüklerini kaydetti. Enerji sektöründen daha fazla katkı beklediklerini aktardı.
'ENERJİ FİYATLARI KÜRESEL BİR SORUN HALİNE GELDİ'
Enerji fiyatlarının küresel bir sorun haline geldiğini belirten Dönmez ''Dünyada artan enerji maliyetlerinden vatandaşı korumak için önlemler aldık'' dedi. Dönmez enerji desteği verilen hane sayısının 4 milyona çıkarıldığını vurguladı.
'DAHA FAZLA KATKI BEKLEDİĞİMİZİ İFADE ETTİK'
Dönmez ''Bu yıl elektrikte 1. kademede dar gelirli vatandaşları korumaya yönelik düzenlediğimiz indirimli tarifede yüzde 50 indirim, doğalgazda ise bu destek yüzde 75'ler seviyesinde. Bu süreçte enerji sektöründen de özellikle sürece daha fazla katkı sağlamalarını beklediğimiz ifade ettik. Sosyal destek kapsamındaki son 3 yıldır elektrik tüketim desteği veriyoruz. Toplam destek tutarı 6.4 milyar liraya ulaştı'' dedi.
'KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLERİN ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ'
Isınma yardımı kapsamına doğalgazı da dahil ettiklerini bildiren Dönmez şöyle konuştu: '' Bu kapsamda yararlanacak hane sayısı da 4 milyon haneye kadar çıkarıldı. 450 lira ile 1150 lira arasında yıllık bir doğalgaz desteği sağlanacak. Yine küçük ölçekli işletmelerden ve STK'lardan gelen önerileri değerlendiriyoruz. Kim ne derse desin biz her zaman doğruları söyleyeceğiz.''
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