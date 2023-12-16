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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit finalde - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit finalde

        FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:06
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        Eczacıbaşı Dynavit finalde
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        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Brezilyanın Dentil Praia ekibini 3-1 yenerek finale yükseldi.

        SALON: Dragon Sports Center

        HAKEMLER: Sonja Simonovska (Karadğa), Ziling Wang (Çin)

        ECZACIBAŞI Dynavit: Hande, Jack, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L) (Yaprak, Elif, Gray, Beyza, Defne, Czyrnianska)

        DENTİL PRAİA: Kasiely, Adenizia, Claudia, Kuznetsova, Lorena, Tainara, Natália (L), Suelen (L) (Monique, Rabadzhieva, Naiane, Milka, Priscila)

        SETLER: 25-16, 25-12, 25-27, 25-22

        SÜRE: 78 dakika

        Eczacıbaşı Dynavit, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Eczacıbaşı, finalde VakıfBank - Tianjin karşılaşmasının galibiyle yarın TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.

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