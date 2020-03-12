Son dakika haberi... ECB 120 milyar Euro'luk varlık alımı yapacak

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Avrupa Merkez Bankası ( ECB) beklendiği gibi politika faizini yüzde 0'da sabit tuttu. ECB bunun yanında 2020 sonuna kadar 120 milyar Euro'luk ek devlet ve şirket tahvili alımı yapacağını açıkladı. ECB, hanelere ve şirketlere ucuz kredi verebilmeleri için bankalara ucuz para sağlayacağını, var olan imkanlar kapsamında sağladığı paranın maliyetini düşüreceğini bildirdi.

YATIRIMCI MERAKLA BEKLİYORDU

Avrupa'nın bazı ülkeleri salgının yayılmasını engellemek tecrit kararları alıp seyahat özgürlüklerini sınırlarken, tedarik zincirlerinde de aksamalar meydana geliyor. Yatırımcılar salgının ekonomide yaratacağı kesin olan tahribatın giderilmesi için ECB'nin adım atacağından emindi ancak hangi adımları atacağını bilmiyordu.

Faiz indirimi beklentisi yoktu ancak başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere birçok merkez bankası son 2 haftada faiz indirimine gitti. Dolayısıyla indirim ihtimali ECB içöin masada duruyordu ancak banka negatif politika faizine geçmeyi tercih etmedi.

LAGARDE: MALİ YETKİLİLERİN ADIM ATMASI GEREKİYOR

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün önemli bir aşağı yönlü risk olduğuna vurgu yaptı. Lagarde "Kredi garantisi benzeri önlemlere ihtiyaç var. Mali yetkililerin adım atması gerekiyor" dedi.