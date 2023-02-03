Durağa dalan İETT şoförü tutuklandı

AA

Bahçelievler E-5 yan yolda kaldırıma çıkarak 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan İETT otobüsünün sürücüsü tutuklandı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen şoför Sefer B (58), cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, mesaisinin saat 05.50de başladığını ve 21.30da biteceğini belirtti.

Kazaya karışan aracın kendisine ait olmadığını, şoför olarak çalıştığını bildiren Sefer B, "Olay öncesinde gözlerim karardı, olay olduktan sonra kendime geldim. Tansiyon hastalığım var. Kesinlikle uyumadım, tansiyon ilacı kullanıyorum, o gün de kullanmamıştım. Yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, otobüsün çarptığı minibüsün şoförünün de "mala zarar verme" suçundan şoför Sefer B.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olaya şahit bir yolcunun soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, uyuyup uyumadığını sorduğu Sefer Bnin o esnada esnediğini, otobüsün arka bölümüne geçtiği sırada kazanın gerçekleştiğini anlattığı kaydedildi.

Savcılık, şüpheli Sefer B'yi, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesi, Sefer B.'nin sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.

KAZA ANI, ARAÇ İÇİ KAMERADA

Öte yandan, kaza anı otobüsteki araç içi kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki otobüsün sürücüsünün durağa yaklaştığı sırada gözlerinin kapandığı ve aracın kaldırıma çıktığı görülüyor.

Otobüsün kaldırıma çıkmasıyla gözlerini açan sürücünün direksiyonu çevirerek yola inmeye çalıştığı, bu sırada durakta bekleyen yolculara ve bir minibüse çarptığı kayıtlarda yer alıyor.

Görüntülerde, kazanın ardından otobüsteki yolcuların sürücüye tepki gösterdiği de görülüyor.

KAZADA ÖLEN KADININ CENAZESİ SİNOP'A GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Hikmet Kayanın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere Sinop'a götürüldü.

Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklama yapan Kayanın damadı Muharrem Burak Özen, büyük üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Özen, "Bununla alakalı sorumluların bir an önce cezalandırılmasını, konunun açığa kavuşturulmasını istiyoruz. Herhangi bir ihmal varsa bunun sebebini merak ediyoruz." dedi.

Bahçelievler'de ikamet eden kayınvalidesinin bir akraba ziyaretine gitmek için durakta beklediğini dile getiren Özen, "İhmalkarlık sonucu oluşan kaza. Uyku halinde olduğunu düşündüğümüz şoförün, aracı insanların, yayaların üzerine sürdüğü söyleniyor. Bu bir söylenti tabii ama gelecek kayıtlar ve videolarla cevap alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Bahçelievler'de dün meydana gelen kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2si yabancı uyruklu 5 kişi yaralanmıştı.