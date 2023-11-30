Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Doktor ve sağlık çalışanına silahla saldırmıştı! Cezası belli oldu! - Edirne son dakika haberleri

        Doktor ve sağlık çalışanına silahla saldırmıştı! Cezası belli oldu!

        Edirne'de hasta yakınıyla gittiği hastanede, doktor ve sağlık çalışanını tabanca ile tehdit eden 23 yaşındaki Rifat Kuş, saldırıyı sağlık personellerine yönelik gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasında indirim yapılmadan üst sınır olan 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doktor ve sağlık çalışanına silahla saldırmıştı! Cezası belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, 24 Ekim gecesi Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi acil servisine, yakınıyla birlikte gelen Rifat Kuş (23), burada nöbetçi doktor ve sağlık memuru ile tartıştı.

        SİLAHINI ÇIKARIP TEHDİT ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Kuş, bu sırada belindeki tabancayı çıkararak, doktor ile sağlık çalışanını tehdit etti.

        ZANLI TUTUKLANMIŞTI

        Hastanenin güvenlik görevlileri devreye girerek olayı büyümeden kontrol altına aldı. Olay sonrası gözaltına alınan Kuş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        3 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Rifat Kuş hakkında 'Silahlı tehdit suçundan' 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kuş'un acil serviste doktor ve sağlık personelini tehdit edip, belindeki tabancayı çıkararak saldırmak istediği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

        REKLAM

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Görüntülerde, hasta olan yakını tekerlekli sandalyede olan Kuş, görevli sağlık personeli ile konuştuktan sonra hasta muayene eden kadın doktor B.K. ile tartışmaya başladı. Bu sırada acil serviste bulunanların müdahale etmeye çalıştığı Kuş, onlardan uzaklaşıp belindeki tabancıyı çıkardı.

        GÜVENLİK GÖREVLİSİ MÜDAHALE ETTİ

        Silahla doktora doğru yönelen Kuş'a güvenlik görevlisi müdahale ederek, tabancayı kullanmasını engelledi. Bu sırada görevlilere tehditler savuran Kuş, güçlükle sakinleştirilerek, acil servisten çıkarıldı.

        ÖZÜR DİLEYİP HELALLİK İSTEDİ

        Tutuklanan Kuş, davanın ilk duruşmasında hata yaptığını belirterek, sağlık personelinden özür dileyip, helallik istedi. Kuş, "O gün iyi olaylar yaşamadım. Doktor ve sağlık çalışanının sert üslubundan dolayı sinirlendim. Silahı kimseye doğrultmadım, yaptığımın yanlış olduğunu anlayınca da silahı yanımdaki arkadaşıma verdim. Kimseyi tehdit etmedim. Şikayetlerini geri çeksinler demiyorum ama haklarını helal etsinler" dedi. Doktor B.K., ile sağlık çalışanı A.Ö., Kuş'un cezalandırılmasını talep etti.

        REKLAM

        "UTANCIMDAN YÜZLERİNE BAKAMADIM"

        Bugün 2'nci duruşmaya çıkan tutuklu Rifat Kuş, savunmasında dün akşam hastalandığını belirterek, cezaevinden hastaneye götürüldüğünü söyledi. Kuş, "Hastaneye acil servise gittim. Doktorların bana çok candan ve sıcak davrandığını görüp çok şaşırdım. Utancımdan yüzlerine bakamadım. Doktordan, özür diliyorum, hakkını helal etmesini istiyorum" dedi.

        Kuş'un avukatı da ilk müdahalenin karşı taraftan geldiğini bu nedenle kendisini korumak için silahına davrandığını söyleyerek, beraatını istedi. Davaya müdahil olan Edirne Sağlık Müdürlüğü avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        3 YIL 5 AY HAPİS, 6 YIL 4 AYA ÇIKTI

        Mahkeme, Kuş'a önce 'silahlı tehdit' suçundan 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlarının dikkate alınmayacağı, pişmanlığını gösteren samimi davranışlarının bulunmadığı değerlendirildiğinden cezada indirim yapılmasına yer olmadığına, silahla tehdit suçu kamu veya özel sağlık kurumu ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlendiğinden 3359 sayılı kanunun 12'nci ek maddesi uyarınca yarı oranında artırıp, 5 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

        Ardından, Kuş'un eylemini birden fazla mağdura karşı aynı anda gerçekleştirdiği belirtilerek, katılan sayısını dikkate alarak verilen cezadan ilgili kanun maddeleri gereğince takdiren 1/4 oranında artırım yapılarak 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #edirne
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı!
        61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında
        "Enflasyon da olmasın zam da yapmayın"
        "Enflasyon da olmasın zam da yapmayın"
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Habertürk Anasayfa