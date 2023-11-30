Edirne'de, 24 Ekim gecesi Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi acil servisine, yakınıyla birlikte gelen Rifat Kuş (23), burada nöbetçi doktor ve sağlık memuru ile tartıştı.

DHA'da yer alan habere göre Kuş, bu sırada belindeki tabancayı çıkararak, doktor ile sağlık çalışanını tehdit etti.

Rifat Kuş hakkında 'Silahlı tehdit suçundan' 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kuş'un acil serviste doktor ve sağlık personelini tehdit edip, belindeki tabancayı çıkararak saldırmak istediği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Görüntülerde, hasta olan yakını tekerlekli sandalyede olan Kuş, görevli sağlık personeli ile konuştuktan sonra hasta muayene eden kadın doktor B.K. ile tartışmaya başladı. Bu sırada acil serviste bulunanların müdahale etmeye çalıştığı Kuş, onlardan uzaklaşıp belindeki tabancıyı çıkardı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Silahla doktora doğru yönelen Kuş'a güvenlik görevlisi müdahale ederek, tabancayı kullanmasını engelledi. Bu sırada görevlilere tehditler savuran Kuş, güçlükle sakinleştirilerek, acil servisten çıkarıldı.

ÖZÜR DİLEYİP HELALLİK İSTEDİ

Tutuklanan Kuş, davanın ilk duruşmasında hata yaptığını belirterek, sağlık personelinden özür dileyip, helallik istedi. Kuş, "O gün iyi olaylar yaşamadım. Doktor ve sağlık çalışanının sert üslubundan dolayı sinirlendim. Silahı kimseye doğrultmadım, yaptığımın yanlış olduğunu anlayınca da silahı yanımdaki arkadaşıma verdim. Kimseyi tehdit etmedim. Şikayetlerini geri çeksinler demiyorum ama haklarını helal etsinler" dedi. Doktor B.K., ile sağlık çalışanı A.Ö., Kuş'un cezalandırılmasını talep etti.

REKLAM

"UTANCIMDAN YÜZLERİNE BAKAMADIM"

Bugün 2'nci duruşmaya çıkan tutuklu Rifat Kuş, savunmasında dün akşam hastalandığını belirterek, cezaevinden hastaneye götürüldüğünü söyledi. Kuş, "Hastaneye acil servise gittim. Doktorların bana çok candan ve sıcak davrandığını görüp çok şaşırdım. Utancımdan yüzlerine bakamadım. Doktordan, özür diliyorum, hakkını helal etmesini istiyorum" dedi.

Kuş'un avukatı da ilk müdahalenin karşı taraftan geldiğini bu nedenle kendisini korumak için silahına davrandığını söyleyerek, beraatını istedi. Davaya müdahil olan Edirne Sağlık Müdürlüğü avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

3 YIL 5 AY HAPİS, 6 YIL 4 AYA ÇIKTI

Mahkeme, Kuş'a önce 'silahlı tehdit' suçundan 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlarının dikkate alınmayacağı, pişmanlığını gösteren samimi davranışlarının bulunmadığı değerlendirildiğinden cezada indirim yapılmasına yer olmadığına, silahla tehdit suçu kamu veya özel sağlık kurumu ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlendiğinden 3359 sayılı kanunun 12'nci ek maddesi uyarınca yarı oranında artırıp, 5 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Ardından, Kuş'un eylemini birden fazla mağdura karşı aynı anda gerçekleştirdiği belirtilerek, katılan sayısını dikkate alarak verilen cezadan ilgili kanun maddeleri gereğince takdiren 1/4 oranında artırım yapılarak 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.