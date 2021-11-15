Diyarbakır ve Bingöl'de Eren Kış-3 operasyonu başlatıldı

Terör örgütü PKK'ya yönelik, Diyarbakır ve Bingöl illerinde “EREN KIŞ-3 ŞEHİT JANDARMA BİNBAŞI ERCAN KURT (LİCE-SAĞGÖZE)” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 103 personel görev alıyor.