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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Diyarbakır'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı

        Diyarbakır'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesine giden yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek devrildi. Kazada, sürücü dahil 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:02 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:41
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        Yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
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        Diyarbakır-Elazığ yolunda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaza’ Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi Diyarbakır-Elazığ yolunda meydana geldi. 21 KN 016 plakalı yolcu minibüsü, Ergani istikametine doğru giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjden karşıya yola devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralı 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

        Araç kuyruğunun oluştuğu yolda jandarma ekipleri ulaşımın kontrolünü sağladı.

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