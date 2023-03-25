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Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Danimarka’da dün akşamüstü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.

Giriş: 25.03.2023 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'ya tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylem, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa’da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça göstermiştir.

Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir.

Danimarka makamlarını, bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya, toplumsal huzuru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesi amacıyla somut tedbirler almaya çağırıyoruz.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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