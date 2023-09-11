Dışişleri Bakanı Fidan Kazakistan'da

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İşte Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Bugün de kıymetli kardeşimle işbirliğimizi çok yönlü olarak ele aldık. İlişkimiz her geçen yıl daha da kurumsallaşıyor ve derinleşiyor.

Sayım cumhurbaşkanlarımızın hedefi olan 10 milyar dolar olan ticaret hacmi hedefi artık uzak değil. Ticaret hacmimizde yüzde 60 oranında artış kaydettik.

Savunma sanayi alanında işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.

Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını gerçekleştirecek. Biz de Türkiye olarak destek vermeye devam edeceğiz.

Uluslarası ve bölgesel işbirliğimizi devam ettirmek konusunda mutabık kaldık.

Sayın Tokayev'in reform çalışmalarını takip ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da Kazakistan'ın yanındayız.