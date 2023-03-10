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Son dakika haberi Depremde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi. Malatya Afet Koordinasyon Merkezindeki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soydu da, "Malatya'da şu ana kadar 3 bin 247 konteyner kuruldu. Bunun önemli bir bölümü aileler yerleştirildi. Buradan vatandaşımıza bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarından başlıyor" ifadelerini kullandı

Giriş: 10.03.2023 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Depremde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gaziantep'te yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Malatya Afet Koordinasyon Merkezindeki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Soylu şöyle konuştu: Malatya'da şu ana kadar 3 bin 247 konteyner kuruldu. Bunun önemli bir bölümü aileler yerleştirildi. Buradan vatandaşımıza bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarından başlıyor.

Bu ayın sonuna kadar 300 bin çadır daha dağıtılacak. 700 bine kadar ulaşacağız. Gerek THY olsun gerek diğer kargo şirketleri olsun. Onlarla beraber sürekli getirdiklerimiz var. Bu nakliyatları sağlıyoruz. Satın almaları AFAD sağlıyor.

Malatya'da kurulan çadır sayısı 53 bin 892. Vatandaşlarımız kimisi çadır kentlerde kimisi mahalle aralarında bu çadırları kullanıyorlar.

Afette yakınını bulamayan emniyete başvuran sayısı da 264.

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