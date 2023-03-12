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Son dakika haberi Deprem soruşturmalarındaki tutuklu sayısı açıklandı

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklu sayısı 279'a yükseldi

Giriş: 12.03.2023 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Deprem soruşturmalarındaki tutuklu sayısı açıklandı
Deprem soruşturmalarındaki tutuklu sayısı açıklandı
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DHA

Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında 99'u müteahhit 279 kişi tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında 1171 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerden 279'u tutuklanırken, 370'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 250 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında gözaltı talimatı bulunan 95 kişi bulunurken, gözaltındaki 2 kişinin işlemleri sürüyor. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 22'sinin yurt dışında olduğu, 50 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 103 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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