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Son dakika haberi Deprem soruşturmalarında yeni gelişme!

Gaziantep'te, depremde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Giriş: 12.02.2023 - 09:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarında flaş gelişme: 2 kişi tutuklandı - Güncel haberler
Deprem soruşturmalarında yeni gelişme!
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AA

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen ve dün gözaltına alınan 2 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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