Deprem sonrası operatörlerden açıklama

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası, bölgede yaşayan vatandaşların iletişim ihtiyaçları için Türk Telekom’dan son dakika açıklaması geldi.

Türk Telekom, Twitter hesabından yaptığı duyuru ile bölgede bulunan müşterilerine ücretsiz konuşma internet vereceğini açıkladı.

Türk telekom’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Bölgede bulunan müşterilerimize acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenecektir. Geçmiş olsun.”

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Vodafone Türkiye de şu açıklamayı yaptı:

“İzmir Seferihisar'da bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun.”

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