Uyardılar: SMS ve interneti kullanın!

İzmir deprem son dakika! AFAD deprem sonrası SMS ve internetin tercih edilmesini tavsiye etti

HABERTURK.COM

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası, yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Geçen yılın Eylül ayında İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası, yoğunluk nedeniyle yaşanan iletişim hatlarındaki kesintilerin tekrar etmemesi için ilk uyarı AFAD’ta geldi.

İzmir’de bugün meydana gelen depremin ardından AFAD, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin” uyarısı yaptı.

Paylaşımda, iletişimin sürekliliğinin sağlanabilmesi için şu kritik tavsiyelere uyulması gerektiğinin altı çizildi:

“Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.”

'KRİZ MERKEZİMİZDE YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da İzmir'de meydana gelen depremim ardından şu açıklamayı yaptı:

“Kriz merkezimizde, depremden etkilenen bölgelerimizin iletişim durumunu yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza bu gibi durumlarda dikkat etmeleri gereken birkaç hususu hatırlatmak istiyorum:

1- Haberleşme sistemlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için zorunlu olmadıkça sesli arama gerçekleştirmeyin.

2- Aramalarınızı kısa tutun.

3- İnternet üzerinden yapılacak aramaların aksaklığa uğrama ihtimalinin çok daha düşük olduğu bilinciyle BİP, LAFF, DEDİ ve benzeri yerli uygulamaları seçmenizin, sevdiklerinize daha kolay ulaşmanızı sağlayacağını unutmayın.”