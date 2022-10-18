ABD'den DEAŞ'ı finanse etmekle suçlanan Lafarge kararı

ABD'de DEAŞ'ı finanse etmekle suçlanan Fransız çimento üreticisi Lafarge 687 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı, şirket 90 milyon dolar da ceza ödeyecek.
ABDde görülen davada, Fransız çimento fabrikası Lafargeın "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul edeceği duyurulmuştu.
BELGELER ORTAYA ÇIKMIŞTI
Fransız kurumlarına ait belgelerdeki bilgiler, dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'nin, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne sermişti.
AA'nın Eylül 2021'de yayımladığı haberinde yer alan belgelerde, Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'yi, terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etmişti.
DEAŞ ise Lafarge'den aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullanmıştı.
Dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge, DEAŞ'ı finanse ettiği suçlamalarının ardından İsviçre'deki rakibi ile birleşerek 2015'te önce "LafargeHolcim" ismini aldı, 2021'de şirketin isminden "Lafarge" atılarak ismi "Holcim Ltd" olarak tescil edilmişti.
Yargıtayın kararının ardından ise şirketin İsviçre borsasında işlem gören hisseleri yüzde 4'ten fazla düşerek 48 İsviçre frangının altına gerilmişti.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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