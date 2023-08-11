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        Haberler İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da finans dünyasının temsilcileri ile bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var. İkisini aynı anda başarmak zorundayız" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıda konuşulan konulardan bahsederken, ilk kez konut alacak olanlara finansal destek verileceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 12:42
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        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da finans dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi.

        İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen programa Türkiye Bankalar Birliği üyeleri (Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, Türk Eximbank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve ING Genel Müdürleri) katıldı.

        Cevdet Yılmaz, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Finans kesimiyle ilgili, bankacılıkla ilgili konuları tartıştık. Arkadaşlarımız yeni ekonomi politikaları konusunda desteğini ifade edebilirim.

        Fırsatları değerlendirdiğimiz bir toplantı oldu. Merkez Bankası'nın adımlarının desteklendiği belirtildi.

        Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var. İkisini aynı anda başarmak zorundayız.

        Bir taraftan enflasyonla mücadele edeceğiz, bir yandan refahı artırmaya çalışacağız, seçici bir anlayış içinde kredi çalışmalarını sürdüreceğiz.

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        Yeni finansal enstrümanlar da gündeme geldi. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla alternatif geliştiği ülke olmak durumundayız.

        Finans kesimi sadece parası olana para vermemeli.

        Konut arzını teşvik edici adımlar atılacak. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici olacağız. İlk konut alacak olanlara finansal destek verilecek.

        Detaylar birazdan...

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