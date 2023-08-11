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        Haberler İş-Yaşam TBB'den Cevdet Yılmaz'la görüşme hakkında açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        TBB'den Cevdet Yılmaz'la görüşme hakkında açıklama

        Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptıkları görüşme hakkında açıklama yaptı. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, "Ülkemizin gücüne ve geleceğine inanarak büyümenin sürdürülmesi, istihdamın artırılması, yatırımların, ihracatın desteklenmesi amacıyla ekonomik faaliyetin finansmanına katkı vermeye devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 16:47
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        TBB'den Yılmaz'la görüşme hakkında açıklama
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        TBB'den yapılan açıklama şöyle:

        "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

        Yapılan görüşmede TBB Yönetim Kurulu tarafından bankacılık sektörünün gündemindeki konular hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a bilgi sunularak; küresel ekonomi, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, toplantıda makroekonomik hedefler ve ekonomide yol haritasını içerecek Orta Vadeli Program hazırlıklarının ilgili tüm tarafların görüşlerini alarak hazırlandığını belirtti.

        Yılmaz, “Ülkemizi sürdürülebilir finansman ve katılım finans alanında küresel ve bölgesel bir cazibe merkezine dönüştüreceğine inandığımız İstanbul Finans Merkezi’nde, bankacılık sektörümüzün kıymetli temsilcileri ile bir araya gelerek eylül ayı içerisinde açıklayacağımız OVP kapsamında talep, görüş ve önerilerini dinledik. Elbette bu istişare sürecini tek bir toplantıyla sınırlı görmüyoruz; ekonominin paydaşlarından gelen görüş ve önerileri karar alma süreçlerine sürekli olarak yansıtmaya devam edeceğiz” dedi.

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        Bankacılık sisteminin etkin gözetim ve denetim altyapısı sayesinde iç ve dış şoklara karşı dirençli olduğunu ve tasarruf sahipleri ile reel kesim arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Yılmaz, “Ülkemizde refahın kalıcı ve istikrarlı olarak artması, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile mümkündür. Kapsayıcı ve nitelikli büyüme ile birlikte düşük enflasyonu hep birlikte sağlayacağız. Enflasyon ile mücadelemizde dengeleri bozmadan kademeli, kararlı ve bütünsel hareket edeceğiz. Bu bir süreç olup en kritik husus geçiş döneminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesidir” diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı, önümüzdeki dönemde açıklanacak reform programı kapsamında bankacılık, sigortacılık, yeşil finans, finansal teknolojiler ve katılım finansı gibi stratejik alt sektörlerin yanı sıra, uluslararası finansal hizmetler sektörü içerisinde faaliyet gösteren portföy yönetimi, servet yönetimi, proje finansmanı, fon yönetimi gibi alanlarda da iyileştirmelerin hız kesmeden devam edeceğini iletti.

        “Orta Vadeli Program’dan net beklentimiz, belirsizlikleri azaltması; yatırımcıları ve diğer aktörler için öngörülebilirliği artırmasıdır” şeklinde konuşan Yılmaz sözlerine, “Kamu kesimi, finansal kuruluşlar ve reel sektör hep birlikte çalışarak konjonktürel ekonomik sorunları birer birer aşacağımıza inanıyoruz. OVP Hazırlıkları Kapsamında Finans Sektörü İstişare Toplantımıza katılan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” diye son verdi.

        TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise, küresel ekonomide zor bir dönemde geçildiğini, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere çok sayıda ülkenin büyümenin sürdürülmesi, enflasyonun makul bir düzeye indirilmesi ve borç stokunun doğru yönetilmesi amacıyla ekonomi politikasında dengeli bir yaklaşım arayışı içinde olduğunu belirtti.

        Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sektörünün zorluklara dayanıklılık gösterdiğini söyleyen Başkan Çakar, “Ürün ve hizmet çeşitliliğine sahip güçlü üretim kapasitesi, genç ve artan nüfus, dış pazar çeşitliliği, dinamik özel sektör girişimcisi ve hızlı karar alma imkânı sayesinde büyüme uzun zamandır pozitif ve potansiyele yakın bir hızdadır” dedi.

        Başkan Çakar, “Bankacılık sektörü sağlıklı bir bilançoya sahip, güçlü bir rekabet ortamında, yenilikçi ve müşteri odaklı çalışıyor. Ülkemizin gücüne ve geleceğine inanarak büyümenin sürdürülmesi, istihdamın artırılması, yatırımların, ihracatın desteklenmesi amacıyla ekonomik faaliyetin finansmanına katkı vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

        Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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