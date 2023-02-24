Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede depremler ve Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmeler ele alındı.

Giriş: 24.02.2023 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye´de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski´ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Akif İsminin Anlamı
Akif İsminin Anlamı
Şoke eden iddia! Kolonlarında çatlaklar olan okula sağlam raporu verildi
Şoke eden iddia! Kolonlarında çatlaklar olan okula sağlam raporu verildi
Çevik kuvvet sahiplenmişti! 'Afitap' sahibine teslim edildi
Çevik kuvvet sahiplenmişti! 'Afitap' sahibine teslim edildi
Adar İsminin Anlamı
Adar İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.