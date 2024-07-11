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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'yle görüştü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'yle görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile bölgesel ve küresel konuları görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:29 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:51
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'yle görüştü
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi.

        Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

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