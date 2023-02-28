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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Elbistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki konteyner kente ziyarette bulunuyor.

Giriş: 28.02.2023 - 14:52 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Elbistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti.

Esenboğa Havalimanı'ndan deprem bölgesine hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan'ın ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde de depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

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