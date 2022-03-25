Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideriyle görüştü

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde ilk ay sona ererken, dün gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ukrayna lideri Zelenskiy'le telefonda görüştü.

Görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteğin bir kez daha vurgulandığını belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak aktif ve ilkeli politika izlediklerini belirterek, ikili görüşmelerde sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.