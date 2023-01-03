Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emeklilerin maaş zammı yüzde 25

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

-Enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini göreceğiz.Bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp. Önümüzdeki sene gündemimizden tamamen çıkartmayı hedefliyoruz.

-Memur, memur emeklileri ve emeklilerin maaş artış oranının yüzde 25 olacağının müjdesini vermek istiyorum.

-Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak

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Haberi Hazırlayan : Naime Sert