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        Haberler Dünya Ortadoğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede Gazze'deki insani kriz ve barış çabaları ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:30 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:17
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde vermesi gerektiğini belirtti.

        Guterres'e, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100'ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileten Erdoğan, Guterres'in Refah Sınır Kapısı'nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Antonio Guterres
        #haberler
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