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Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa hepsini de getirip gençlerimize dayattılar. Bölgemizde ne kadar gerilim çatışma konusu varsa hepsini getirip milletimize dayattılar. Herkes hak, özgürlük, medeniyet, kalkınma yoluyla ilerlerken bize bölünmeyi, küçülmeyi, geri kalmayı, vesayeti, darbeleri dayattılar.

Kimi zaman idam sehpalarında, kimi zaman vesayetin dehlizlerinde akamete uğratıldık. Artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskisiden çok daha zordur. Artık bu ülkede geri kalmışlığın kader gibi kabullenilmesi eskisinden çok daha zordur. Milletimizle birlikte ülkemize Allah'a hamdolsun çağ atlattık. Demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi. Milletimizle paylaştığımız her vizyon, hedef, program bu amaca yöneliktir. AK Parti sadece dünün sadece bugünün değil yarının da partisidir.

Ülkemizin bugün karşı karşıya bulunduğu sıkıntıları çözecek kararlığa, dirayete yine biz sahibiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edecek olan yine biziz. İstanbul 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır.