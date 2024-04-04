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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın İncirliova'da kayıp sanılan Mustafa Acar ölü olarak bulundu - Son dakika haberleri

        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hakkında kayıp ihbarında bulunulan 61 yaşındaki Mustafa Acar, jandarma tarafından cansız halde bulundu. Acar'ın, arazide boğa saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:05
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        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
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        CANSIZ HALDE BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Acar'ın cenazesi Cılımbız mevkiindeki tarlasında bulundu.

        KENDİ BOĞASI ÖLDÜRMÜŞ

        Kendisine ait boğanın saldırması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Acar'ın cesedi, otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acar'ın yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu.

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        #Aydın
        #Son dakika haberler
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