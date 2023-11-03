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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir insanlık dramı yaşanıyor. Masum çocuklar acımasızca katlediliyor, 7 Ekim'den bu yana yaşanan bu vahşeti anlatacak kelime yok. Gazze'de insanlığa karşı suç işleniyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 09:52 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:26
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        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

        "En önemli gücümüz Türk dünyasının dayanışması.

        Bu sürecin başarıyla tamamlanması için Türk dünyası olarak Azerbaycan'a olan desteğimizi sürdürmeliyiz.

        Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir insanlık dramı yaşanıyor. Masum çocuklar acımasızca katlediliyor, 7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir.

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        Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz.

        Gazze'ye şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz.

        Önceliğimiz insani ateşkesin süratle tesis edilmesi. Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor"

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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