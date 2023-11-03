Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmelerde bulunmuştu.

ERDOĞAN-ORBAN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabulünde, Türkiye'nin küresel barış ve bölgenin huzuru için hem insani yardımların önünün açılması hem de geç kalınmadan tüm ilgili aktörlerin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa çözüm için garantörlük mekanizması oluşturulmasının yararlı olacağını belirtti.

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Kabulde, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ile İsrail-Filistin çatışmalarının son durumunun ele alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, uluslararası toplumun Filistin'deki insan hakları ihlallerini durdurmak için etkin adımlar atmasının zorunlu olduğunu ve Türkiye'nin barışçıl çabalarının sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel barış ve bölgenin huzuru için hem insani yardımların önünün açılması hem de geç kalınmadan tüm ilgili aktörlerin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa çözüm için garantörlük mekanizması oluşturulmasının yararlı olacağını belirtti."