AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi sonunda medya mensuplarıyla söyleşi yaptı. Erdoğan bugün açıklanması beklenen asgari ücretle ilgili "Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız.'' değerlendirmesinde bulundu.

'NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlılığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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