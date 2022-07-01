Asgari ücrette kritik gün

Son dakika haberi: Asgari ücret bugün belli oluyor! 2022 Temmuz Asgari ücret zammı ne kadar olacak ve zam oranı yüzde kaç olur?

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Son dakika haberleri... Asgari ücrette ara zam görüşmelerinde sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerine devam ederken bugün yapılacak son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti bugün açıklaması bekleniyor.

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) komisyon görüşmelerine katılırken taraflar yeni asgari ücretteki beklentilerine dair rakam telaffuz etmedi.

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, dünkü toplantının ardından tüketici enflasyonuna dikkat çekerken "Enflasyon oranlarını ortaya koyduk.Komisyonda, net bir rakam üzerinde değerlendirme yapılmadı. İşveren tarafı da net bir rakam söylemedi. Biz enflasyon ve alım gücünün dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yapılmasını istedik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik" şeklinde konuştu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise "TİSK olarak görüşlerimizi Komisyona aktardık. Yarın da görüşmelerimiz devam edecek. Umarım ülkemiz ve çalışanlarımız için güzel ve dengeli bir asgari ücret belirlenir." ifadelerini kullandı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise yazılı açıklamasında "Çalışanların beklentilerinin karşılanması gerektiği konusunda TİSK olarak tam bir mutabakat içerisindeyiz. Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır." demişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

Dün yapılan ikinci toplantıdan ardından 1 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Önceki düzenleme, komisyonca belirlenen ücretlerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini öngörüyordu.

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

2022 yılında yüksek seyreden enflasyonun ardından işçi kesiminde asgari ücrette ara zam talepleri yoğunlaşmaya başlamış ancak Mayıs ayı itibarıyla tüketici enflasyonunun yüzde 73.5 olarak açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısı sonrası "Asgari ücret için talimat verdim" demiş ve kamu çalışanlarının da bayramdan önce yatırılacağını söyledi.