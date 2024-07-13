Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sizlere güveniyoruz. İftihar kaynağı olacağınıza inanıyoruz. Türkiye'nin diğer eğitim kurumlarından mezun olan, tüm misafir öğrenciler gibi bu arkadaşlarımızla da gönül bağlarımızı koruyacağız. Kendilerini gelecekte ordularının en üst kademelerinde, devletlerine ve milletlerine aşkla hizmet ederken göreceğiz.

Türkiye dünyanın en köklü ordularından birine sahip olmakla birlikte en eski kurmay sisteminin temellerini atmıştır. Askeri eğitimin tüm aşamalarında zengin bir müktesebata sahibiz. Üstün nitelikli eğitimin bundan sonra sizlere rehberlik edeceğine inanıyorum.

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15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurduğumuz üniversitemiz misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Evlatlarımız her açıdan donanımlı en iyi şekilde yetişiyor. Ordumuzun değişen ihtiyaçlarını karşılayan üniversitemiz ordumuzun farklı kademelerine vazife şuuru kazandırıyor.

Üniversitemizin TSK'nın kurmay kadrosunu yetiştiren ocak konumu izahtan varestedir. Üniversitemizin Türkiye'nin askeri ve stratejik vizyonunu şekillendiren bir merkez olarak ilerlemesi takdire şayandır. Düşünce, fikir, vizyon olmadan strateji olmaz. Büyük stratejiler olmadan taktiksel hamleler arzu edilen neticeleri vermez. Ülkemizin askeri, diplomatik olarak güvenlik sınamasıyla yüzleştiği dönemde üniversitemizin bu yönünü kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isterim.

Üniversitemiz sivil-asker işbirliği konusunda önemli bir özellik teşkil ediyor. MSB Üniversitesi'nin 8 yıl gibi sürede büyük emeği olan rektörümüzü ve yöneticilerini kutluyorum. Gereken desteği verdik. Her zaman üniversitemizin yanında olduk. Bundan sonra da sizleri desteklemeyi sürdüreceğiz.

Eğitimden teçhizata hiçbir alanda geriye gidişe izin vermeyeceğiz. Her zaman daha iyisini daha mükemmelini hedefleyeceğiz.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: DURDURACAK İRADE GÖRÜNMÜYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2,5 yılını geride bırakmak üzere. Çatışmalar zaman zaman tırmanarak ciddi can kayıplarına ve yıkımlara yol açarak devam ediyor. Savaşı sona erdirmeye dönük güçlü bir irade de görünmüyor. Türkiye olarak savaş tüccarları dışında kimseye faydası olmayan iki komşumuza da zarar veren bu kan deryasını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞ DEĞİL, SOYKIRIM"

Gazze'deki katliamı anlatmakta artık kelimeler yetersiz kalıyor. Savaş hukukuna dair hiçbir ilke, kural ve kırmızı çizgi dikkate alınmadı. 7 Ekim'den beri yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz doğrudan soykırımdır.

İsrail güvenliğini daha çok toprak işgal etmekte aradıkça hiçbir ülke kendini yüzde 100 güvende hissedemez. Zulme tepkimizi en sert şekilde gösterirken, kalıcı barışa giden yolun açılmasını için yoğun çaba sarf ediyoruz. Arzumuz kısa sürede ateşkes ilan edilerek, Gazze halkının biraz nefes alması gerektiğidir. Bunu NATO Zirvesi'nde muhataplarıma ifade ettim.

TERÖRLE MÜCADELE

Bölgemizdeki krizleri çözüme kavuşturmak için çalışırken vatanımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini gözardı etmiyoruz. 40 yıldır bölücü terör örgütüne karşı büyük bedeller ödemiş bir ülkeyiz. Şehit kanlarıyla vatan kılınmış bu ülkeyi alçaklara bırakmadık. Terörle mücadelede çok önemli başarılara imza attık. Hudutlarımız içinde bölücü örgüt eylem yapamaz hale geldi. Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, istihbaratçılarımızla enselerindeyiz. Terör örgütüne ciddi darbeler indiriyoruz.

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Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Irak ve Suriye hattında ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlıyız. Terör bataklığını mutlaka kurutmak zorundayız.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, terör belasının son bulduğu ideali sembolize etmektedir. Bu ideali adım adım hayata geçireceğiz. Kararlıyız, azimliyiz. Engellerin de bilincindeyiz.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN YILDÖNÜMÜ

Ülke olarak destan yazmış, demokrasisini kurtarmış, milli iradeye sahip çıkmış şekilde uyandık. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz sonrasında çok kritik adımlar attık. FETÖ'nün 40 yıldır sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde arındırdık.