Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul yatırımları konuşacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul Metroları dünyanın en üst standartlarında yer alıyor. Bu raylı sistemler olmasaydı şehrin içerisine düşeceği durumu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Bakanlığın bazı projelere yoğunlaşan katkısı ulaşım sorununu çözmeye yeterli değildir. Büyükşehir belediyesinin de üzerine düşeni yapması lazım ki sorunlar çözülsün. Yol yapmayı, metro yapmayı, vapur işletmeyi bilmeyen bir yerel yönetim İstanbul'un kaderi değildir. Bırakın yeni projeler yapmayı, sıkıntısız işleyen bir sistemi bile yönetmeyi beceremediler.

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Bu zihniyet sürdükçe İstanbul trafik çilesi çekmeye devam edecek. Bugün İstanbul'da sadece iş bilmez, iş yapmaz bir yönetim değil kirlenmiş bir yönetim vardır. İstanbul nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleriyle gündeme gelmektedir.

CHP'ye il binası aldığı söyleniyor. Ancak bununla ortadaki paralar arasındaki orantısızlığı kimse ifade edemiyor.

Hesap uzmanıyım diye övünenlerin ise hiçbir yerde sesi soluğu çıkmıyor. İstanbul'u geriletenler siyaseti de kirleterek ülkeye ve şehre kötülük yapmıştır. Geciken eser ve hizmetlerin eseri vakit ve kaynak meselesidir. Milletimiz benzeri durumlara 1980'li 90'lı yıllarda şahit oldu.

Orta yaş üzeri kuşak iyi bilir. 1989'da İstanbul'da, Ankara'da CHP'li belediyelerin hesabını veremediği pis işler yüzünden skandallar yaşandı. Milletimiz bunların hepsini tasfiye etti ve bizi iş başına getirdi. Aynı filmi yeniden izliyor gibiyiz. İsimler farklı ama kafalar aynı. Bu ülkeye de, bu şehirlere de yazık.

İstanbul, sistem İstanbul projesi ile kirli zihniyetlerden kurtulup, projeli, şeffaf, adil bir yönetime kavuşacak, 650 bin yeni konuta kavuşacak. 1000 km'yi bulacak raylı sistem ağırlıklı ulaşım projelerini konuşacak. Sosyal belediyecilik faaliyetlerini konuşacak, belediye başkanının maceralarını değil, hizmetleri, projeleri, yatırımları konuşacak. Başı dara düştüğünde nerede olduğu, kiminle nerede yaptığı belli olmayan değil, yanı başında derdiyle dertlenen bir yönetim bulacak. Bu vesile ile açılışını yaptığımız Arnavutköy - İstanbul Havalimanı metro hattının hayırlı olmasını diliyorum.