Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Sivas'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta vatandaşlara seslendi. Konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'in bedelli askerlik ile ilgili sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında bir gaf yapıyor. Şimdi de çıkmış bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin diyor. Bedelli askerlik açıklaması üzerinden gençlerimizi hedef almak zihniyet bozukluğunun işaretidir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas Mitingi'nde vatandaşlara seslendi.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sivas'ın kalbimizde hep ayrı bir yeri oldu. Bu şehirden aldığımız ilhamla ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Bir daha asla Nuri Demirağ'ın yaşadığı engellemelere izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır. Ülkemizi kesintisiz büyütüyor insanımızın özgüvenini artırıyoruz. Şu anda alanda 75 bin kişi var.

        "FAY HATLARI ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN KAMPANYALARIN MALİYETİNİ BİLİYORUZ"

        Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden yürütülen kampanyaların ülkemize maliyetini hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz 21 yıl boyunca bu maliyetlerin yükünü azaltmak için çalıştık. En büyük üzüntümüz bu anlayışı CHP ve muhalefette göremeyişimizdir. Burada içimizde kalan bir uhdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye her alanda geçtiğimiz 21 yıl boyunca adeta tarih yazdı.

        "CHP'DE HER GELEN GİDENİ ARATIYOR"

        Sivas'ımızı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı trenle buluşturduk mu? Çok sayıda yeniliği ülkemize kazandırdık mı? Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını yükseltmeyi başaramadık. Hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenişine çare olamadı. CHP'de her gelen gideni aratıyor. CHP'nin yeni genel başkanı tam bir hayal kırıklığı oldu. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında bir gaf yapıyor.

        ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

        Şimdi de çıkmış bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin diyor. Daha sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Varsın CHP Genel Başkanı askerliğini bedelli yapanlardan oy istemesin. Biz millete karşı kibirlenenlerden olmayacağız. Bedelli askerlik açıklaması üzerinden gençlerimizi hedef almak zihniyet bozukluğunun işaretidir.

        "TERÖRE KARŞI DAHA ETKİN TEDBİR İÇİN STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİK"

        40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Teröre karşı daha etkin tedbir için strateji değişikliğine gittik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getirme azmimizle aziz milletimizin emrindeyiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Habertürk Anasayfa