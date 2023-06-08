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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor

Giriş: 08.06.2023 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Açılan millet bahçeleri afetlerde toplanma alanı da olacaktır. Bizler her iş de olduğu gibi kendimizle yarışıyoruz. Millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik. Bu alandaki vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapılan millet bahçesidir.

İstanbul Atatürk Havalimanı ile birlikte yapımı devam eden millet bahçelerinin tamamlanmasıyla 81 vilayetin tamamının çehresinin değişeceğini düşünüyorum."

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