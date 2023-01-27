Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: Ne söylediysek onu yapmanın gayreti içinde olduk - Güncel haberler

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri, milletimize yaptığımız her hizmeti bu anlayışlı hayata geçirdik.

Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede Sultan Alparslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, aziz şehitlerimizin manevi desteğini hep yanımızda hissettik. İHA'ya Kızılelma adını verirken de bu kavramın işaret ettiği hedefi hayal ediyoruz.

Osmanlı Söğüt'te başladığı yolculuğunu önce Bursa ardından Edirne sonra İstanbul onu takip eden Belgrad ve nihayet Viyana kapılarına kadar sürdürürken sadece toprak kazanma peşinde değildi.

"BÖLGEMİZE VE DÜNYAMIZA SÖZÜMÜZÜ SÖYLÜYORUZ"

Bu coşkunuz, bu heyecanınız inanıyorum ki, 14 Mayıs'ta burası bir başka patlayacak. Hayallerini kaybeden, yani kızılelması kalmayan milletler geçmiştekiler gibi tarihin tozlu sayfaları arasına karışmaya mahkumdur.

Biz millet olarak hayallerimizden asla vazgeçmediğimiz için hala dimdik ayaktayız. Bölgemize ve dünyaya sözümüzü söylüyoruz. Emperyalistlerin kan, zulüm, sömürü üzerine kurduğu kirli düzeninin aksine hayallerimizin istikameti barışa ve hakkaniyete dönüktür.

Biz de bugün tıpkı ecdadımız Osman Gazi'nin yaptığı gibi ülkemizi çağın şartlarına göre en iyi eser, hizmet, siyasi etkinliğe, ekonomik altyapıya, askeri güce kavuşturma mücadelesi veriyoruz.

Bazı tarihçilere göre bugün 724. kuruluş yıldönümü olan Osmanlı Devleti'ni kötüleyip aşağılıyorlarsa ya mankurt ya da kuyruk acısı vardır.

"NE SÖYLEDİYSEK ONU YAPMANIN GAYRETİ İÇİNDE OLDUK"

Rabbim bizlere inşallah onlara layık olmayı, onların mirasını yaşatmayı, onların bıraktığı emaneti daha ileriye taşımayı nasip etsin.

Biz hiçbir zaman sizlerin ve milletimizin hiçbir ferdinin vaktini hamasete feda etmedik. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğine güvenerek çıktığımız yolculukta medeniyet ve tarih mirasımızı bize ışık tutan rehber olarak gördük.

Ne söylediysek onu yapmanın gayreti içinde olduk. Ne söz verdiysek yerine getirmek için gece gündüz çalıştık. Rabbimiz bize ülkemize ve milletimize ve taahhütlerimizin çoğunu daha da ilerisine geçerek yerine getirmeyi nasip etti.

Eksik kalan işler elbette oldu ama kazanımlarımız öylece büyük ki bunların telafisi sadece vakit meselesidir.

Yaşı müsait olanlar eski Türkiye'yi hatırlar. Eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, enerji, ulaşım, spor, sosyal yardımda her alanda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor kabul ediyor.

20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık derken ne mübalağa yapıyoruz ne de kimseyi kandırmaya çalışıyoruz. Sadece tüm kalbimizle inandığımız somut verileri ortada olan hakikati dile getiriyoruz.

Bilecik'e Şeyh Edebali Üniversitesi'ni kazandırdık. Toplam 21 adet spor tesisi inşa ettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 563 milyon lira tutarında kaynak aktardık. 8 hastane, toplam 26 sağlık tesisini tamamladık, 3 tesisin inşaatı devam ediyor.

TOKİ eliyle 2 bin 933 konut yaptık. Bu kapsamda Bayırköy'deki konutlarımızın yapımına başladık. Söğüt millet bahçemizi açılışa hazır hale getirdik.

Hükümete geldiğimizde Bilecik'te 22 kilometreyi 175 kilometreye çıkardık. 22 nire 175 nire! Bursa ve Eskişehir güzergahlarında yol çalışmalarının bir kısmını bu yıl bir kısmını seneye tamamlıyoruz. Bilecik Yüksek Hızlı Tren Garı'nı hizmete açtık.

Yapımı süren Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattını inşallah 2025 yılında bitiriyoruz. Bilecik'e 12 baraj, 27 sulama tesisi, 3 hidroelektrik santrali inşa ettik. Toplam 5 baraj ile 26 bin dekar araziyi sulayacak 4 sulama tesisinin yapımı sürüyor.

Şehrimize 2 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 7 ARGE ve 1 tasarım merkezi kurduk. Yarın birileri buralara gelecek. Onlara sormak lazım 'siz ne yaptınız'. Bugün açılışını yaptığımız yerlerle birlikte artık Bilecik'te doğalgaz götürmediğimiz ilçemiz kalmadı.

Bilecik'e hizmetlerimiz saymakla bitmiyor. Bugün de güncel yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı geçen 52 kamu yatırımı ile 653 milyon lirayı bulan 10 özel sektör yatırımın resmi açılışını yapıyoruz.

Biz sizlere efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Bu Bay Kemal SSK'nın genel müdürü iken bu hastanelere girilmezdi. Tarımda 7 bin 600 dekar alanı sulayacak Söğüt Çaltı'nın açılışını yapıyoruz.

"10 ÖZEL SEKTÖR YATIRIMININ AÇILIŞINI YAPIYORUZ"

Çeşitli kurumlarımıza ait yatırımların resmi açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin üretimine, istihdamına, ihracatına katkıda bulanacağına inandığım 10 özel sektör yatırımının açılışını yapıyoruz.

Buraya gelmeden önce bugün bir açılış yaptık. İlk altın dökümünü gerçekleştirdiğimiz tarım kredi kooperatiflerimizin Gübretaş şirketine ait altın maden ocağı burada. İlk etapta 70 milyon dolarlık bir yatırımla işletmeye açtığımız bu tesisin toplam yatırım tutarı 500 milyon doları bulacak.

Yıllık 2,5 ton ilerleyen dönemde 6,5 ton üretim yapacak bu maden şimdiden bin kişiyi istihdama başladı. Söğüt'teki tesisimizin ülkemizdeki 16 madenin yıllık ortalama 35 tonu bulan üretimi arasında üçüncü sırada yer alacak.

Artık ülkemizin altın talebinin yarısını kendi üretimimizle karşılayabileceğimiz seviyeye geliyoruz. Petrolle birlikte ithalatımızda en büyük yeri tutan altın üretimimizi daha ileri seviyelere çıkarmamız gerekiyor.

Doğalgaz ve petrolde nasıl tarihi adımları attıysak inşallah altın üretiminde kısa sürede önemli ilerlemeler sağlayacağız.

Bilecek buradan öyle bir ses verin ki, tarih boyunca Osmanlı bayrağının dalgalandığı her yerden duyulsun."