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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: "Şule Yüksel Şenler'e vefa borcumuzu hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Vakıf hizmet binamızın her bakımdan ihtiyacı karşılayacak bir eser olarak planlandığını görüyoruz. Vakfımızın kapıları genç kızlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza açıktır.

Şule Yüksel Şenler, eserleri ve kitapları ve destansı mücadelesiyle iz bıraktı. Böylesi insanlar geride hep şükranla ve duayla anılacak miras bırakırlar. Şule ablamız mücadele ile geçen ömrü boyunca sonucu ne olursa olsun Hakkın hatırını daima en üstte tutmuştur. Kendisi yürekli bir dava kadınıydı. Kaleme aldığı eserlerle milyonların gönlünde taht kurmuştu.

Kendisi öyle günler yaşadı ki gazete manşetlerinden doğrudan hedef gösterildi. Dönemin cumhurbaşkanı tarafından doğrudan tehdit edildi. Konferanslarına yönelik bomba ihbarları yapıldı. Canına kast edilmeye çalışıldı. Ama hiçbiri Şenler'i inandığı değerlerden bir an için alıkoymadı. Bir adım geri durmadı ve mücadele bayrağını daha da yükseltti. Tüm baskılara ve tüm tehditlere rağmen Şule Yüksel Şenler, direnişin sembollerinden biri haline geldi."