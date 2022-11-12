Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Abana, Bozkurt, Cide, İnebolu doğalgaza kavuştu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gözlerinizdeki mutluluk bizim de mutluluğumuzdur. Bir sözü daha tutmuş olmanın mutluluğu ile sizlerle birlikteyiz.
Elbette Kastamonu'ya yaptığımız doğalgaz yatırımları bu ilçelerle sınırlı kalmayacak. Küre, Çatalzeytin, Araç'a da önümüzdeki yıl yapacağız. Bu ilçeleri diğerleri de izleyecek. Dağıtım için 245 milyon liralık yatırım yapacağız. Kastamonu'nun 15 ilçesine 4 yılda 660 kilometre doğalgaz hattı döşeyeceğiz. Böylece Kastamonu'da doğalgaz ulaşmayan yer kalmayacak.
Doğalgazdan faydalanan nüfusu 12 milyondan 58 milyona çıkardık. 10 milyon vatandaşımız da dilediği zaman aboneliğini yaptırarak bu konfordan yararlanma şansına sahiptir.
Dünyanın etrafında 5 tur atabilecek bir doğalgaz şebeke altyapısı ile uzak yakın demeden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştık. Bu gayretlerimizi, doğalgaz konforunu tüm vatandaşlarımıza ulaştırana kadar sürdüreceğiz. Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir keşif yaptık. Karadeniz gazını ülkemiz gaz sistemine ulaştırma çalışmalarına hız kazandırdık. Kara ve denizde 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu gazı kullanmaya başlayacağız. Dünyada en hızlı kullanıma alınan açık deniz gazı sahası olacaktır.
Türkiye'yi doğalgazda enerji merkezi haline getirecek adımlar da atıyoruz. Günlük doğalgaz giriş kapasitemiz 360 milyon metreküpe ulaştı. Doğalgaz depolarımız sayesinde ani gaz kullanım talep artışlarını sisteme yük bindirmeden karşılayabilecek hale geldik.
100 liralık doğal gaz faturasının 75 TL'sini vatandaşımıza yansıtmadan biz karşılıyoruz.
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