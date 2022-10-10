Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "İnsanlık son birkaç yıldır salgınla başlayan ekonomik sorunlarla ve sıcak çatışmalarla devam eden buhranlı bir dönemden geçiyor.

Küresel sistem son 70 yılın en büyük sarsıntılarından birini yaşıyor. Soğuk savaşın bitmesi ile yeşeren umutlar son dönemde yerini tekrar endişeye bırakmaya başladı.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, refah adalet asrı olmaktan ziyade çatışmalar çağına dönüşüyor. Önümüzdeki dönemde ise dünyada köklü siyasi değişimlerin yaşanması kaçınılmazdır.

"HER KRİZ FIRSATLARI DA BERABERİNDE GETİRİR"

Öte yandan şu anda 70 milyon tonun üzerinde tahıl bizim ülkemiz üzerinden servis ediliyor. Türkiye yüzyılı ifademiz İnşallah hemen her alanda vücut bulup gerçeğe dönüşecektir.

Her kriz risklerle birlikte fırsatları da beraberinde getirir. Türkiye reformlarla bugünlere hazırlık yapmıştır. Politikalarımızı belirlerken ülkemize yapılan dayatmalara değil, insanımızın neyi talep ettiğine baktık.

Gençlerimizin yükseköğretime ulaşması için de devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Geçenlerde uluslararası finansçılarla da bir toplantı yapıldı. Orada Türkiye'nin alt yapısını tamamladığını söylediler. İnşallah Karadeniz'den doğalgazı da çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz. Bizim 2 tane sismik araştırma gemimiz, 5 tane sondaj gemimiz var. 12 bin metreye kadar kadar sondaj yapabiliyorlar.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA ÇALIŞMASI

Geçmişte kılık kıyafet yasaklarından, ideolojik baskılara kadar pek çok sorun vardı. Bunları yaşadık. Diyorlar ki hak ve özgürlük. Uygulamayı gösterin bize. İkna odaları vardı.

Ama şimdi bunlardan artık sıyrıldık. Şimdi özgürlük var, hürriyet var. Eğitimde öğretimde bunu yakaladık. Ayrıca harçları da biz kaldırdık.

Başörtüsü konusunu da çözüme kavuşturduk. Bunu anayasal güvence altına alma teklifimizi Meclis'e getireceğiz, hadi bakalım. Adalet Bakanımız Kabine Toplantısı'nda sunacak. Samimiyseniz görelim.

"ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

Diğer yandan zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliğini özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz.

35 YAŞ ÜZERİ KADINLAR İÇİN EK KONTENJAN DÜZENLEMESİ

Kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı da açıyoruz, 35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız.

SİBER GÜVENLİK MESLEK YÜKSEK OKULLARI KURULUYOR

Siber güvenlik meslek yüksekokullarını kurma kararı aldık. Bu okullarda yetişecek gençlerimiz, siber güvenlik alanında ara eleman değil İnşallah aranan eleman olacaklardır."