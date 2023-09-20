Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e, Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti.

İki lider, görüşmede iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.