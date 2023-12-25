Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşayan öğretmenin 25 yıl hapsi isteniyor

        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!

        Bursa'da, yabancı dil öğretmeni olarak çalıştığı özel okulda, evine davet ettiği 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan, 25 yıla kadar hapsini istenen S.Y., öğrencisinin kendisine gönderdiğini iddia ettiği cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve görüntülerin suç olduğunu bilmediğini söyledi. Sanık S.Y, "Mesaj ve görüntülerin suç olduğunu bilmiyordum. Bilsem hemen silerdim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 07:55 Güncelleme: 25.12.2023 - 07:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da, özel bir okulda yabancı dil öğretmenliği yapan S.Y., sınavından 100 puan alan öğrencilerine, ödül olarak kahve ısmarlama sözü verdi.

        ÖĞRENCİSİNİ EVİNE DAVET ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine S.Y., 16 Haziran'da sınavından tam puan alıp verdiği sözü hatırlatan kız öğrencisi Ö.K.'yi, evine davet etti.

        ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMAR

        Eşinden boşanan öğretmen S.Y., birlikte kahve ve şarap içtiği öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmen ile kendisinden 24 yaş küçük olan öğrencisi arasındaki iletişim daha sonra cep telefonu ile cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve kamera görüntülerinin gönderilmesiyle devam etti.

        REKLAM

        AİLESİ TELEFONDA FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜ

        Kızının hareketlerinden şüphelenen ailesi, cep telefonunu alıp konuştuğu kişileri ve telefonunun fotoğraf galerisini inceledi. Aile, kızlarının öğretmeni S.Y. ile ilişkisi olduğunu, birbirlerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini belirledi. Ö.K.'nin telefonundan S.Y.'ye mesaj atan aile fertleri, bir kafede buluşma istedi.

        AİLE ÖĞRETMENİN ARACINA HASAR VERDİ

        Belirlenen kafeye kızlarıyla giden aile burada bekleyen öğretmen ile önce tartıştı sonra kavga etti. Yaşanan arbedenin ardından aile bireyleri öğretmenin otomobilinin camlarını kırıp lastiklerini patlattı.

        "BANA YAŞINI SÖYLEMEDİ"

        Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturması sonunda hakkında, Bursa 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde, 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 9.5 yıl ile 22 sene arasında hapis cezası istemiyle dava açılan S.Y., savunmasında, "Olayların bu noktaya geleceğini düşünmedim. Çok büyük hata yaptım. Pişmanım. Ayrıca kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti" dedi.

        REKLAM

        BERAATİNİ TALEP ETTİ

        S.Y.´nin avukatı Sedat Gülen de müvekkilinin, öğrencisinin yaşını bilmesinin mümkün olmadığını belirtip, "Müvekkilim, Ö.K.´nin yaşı konusunda hataya düşmüştür. 16 yaşında olduğunu bilerek hareket etmiştir. 14 yaş 11 aylık olan Ö.K´nin, öğretmenine göndermiş olduğu fotoğraflarda 15 yaşından büyük gösterdiği açıktır. Ayrıca bu ilişkide zorlama yoktur. Müvekkilim sadece bir aylık bir süreyle ilgili olarak yüklenen suçtan yargılanmaktadır. Eğer bu bir aylık süre de geçmiş olsaydı rıza da olduğundan ortada suç olmayacaktı" diyerek beraatini talep etti.

        TUTUKSUZ YARGILANMA TALEBİ

        Yargılanmasına devam edilen S.Y. hakkında, savcılıkça, cep telefonunda bulunan cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve görüntülerle ilgili olarak başlatılan soruşturma da tamamlandı.

        "SUÇ OLDUĞUNU BİLSEM SİLERDİM"

        REKLAM

        Soruşturma sonunda, cep telefonunda kız öğrencisine ait cinsel içerikli mesaj, görüntü ve fotoğraflar bulunan tutuklu sanık hakkında, genel ahlaka karşı suçlar kapsamındaki `müstehcenlik' suçundan 2.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı. Dosya, Bursa 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirilirken, ikinci duruşmada savunma yapan S.Y., "Bana bu fotoğrafları kendisi gönderdi. Ben bu görüntülerin cep telefonunda kayıtlı kalmasının suç olduğunu bilmiyordum. Bilsem silerdim. Ben, evde sürekli olarak bayılan hasta annem ve babama bakmak zorundayım. Çok üzülüyorum. Bu nedenle tutuksuz olarak yargılanmamı talep ediyorum" diye konuştu.

        "KENDİ RIZASIYLA GÖNDERDİ"

        Sanık avukatı da müvekkilinin, öğrencisine ait görüntü ve fotoğraflarını, cep telefonunda tutmasının suç olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını belirterek, ayrıca bu fotoğraf ve görüntüleri öğrencisinin kendi rızasıyla gönderdiğine dikkat çekti.

        TAHLİYE TALEBİ RED, 25 YIL HAPİS İSTENDİ

        Duruşmada mütalaa veren savcı, tutuklu sanık S.Y.´nin, `çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun cinsel istismarı' ve `müstehcenlik' suçlarından toplam 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isterken, tutuklu sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Sadece hakem kazandı
        Sadece hakem kazandı
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Vakit kaybı
        Vakit kaybı
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Faul derbisi!
        Faul derbisi!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu
        Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 kayıp
        İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 kayıp
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        Habertürk Anasayfa