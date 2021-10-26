CHP tezkereye hayır diyecek

Meclis'e gönderilen Irak ve Suriye tezkerelerine CHP hayır oyu verecek. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Grup toplantısı sonrası açıklama yaptı. Özel, CHP'nin tezkereye hayır oyu vereceklerini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meclis'teki grup toplantısında, Meclis'e gönderilen Irak ve Suriye tezkereleri hakkında, "Keşke Meclis'te bilgilendirme yapılsaydı. Şimdi torba tezkere yapmışlar. 'Gelin buna evet deyin' diyorlar. Neden? gel, otur bir bilgi ver. 6 ay, 1 yıllık tezkereler gelirdi. Şimdi 2 yıl niçin 2 yıl?" diye sordu. CHP lideri, tezkerede bulunan yabancı askerlerin Türkiye'de bulunma maddesi hakkında ise MHP lideri Bahçeli'ye sorular yöneltti.
IRAK VE SURİYE TEZKERELERİ: NİYE 2 YIL?
Meclis'e gönderilen Irak ve Suriye tezkerelerine değinen Kılıçdaroğlu, "Keşke Meclis'te bilgilendirme yapılsaydı. Şimdi torba tezkere yapmışlar. 'Gelin buna evet deyin' diyorlar. Neden? gel, otur bir bilgi ver. 6 ay, 1 yıllık tezkereler gelirdi. Şimdi 2 yıl niçin 2 yıl? Herkesi papağan gibi görme alışkanlıkları var. Senin her dediğine evet deseydi, niye ayrı parti kuruyoruz? Biz iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde göndereceğiz diyor, beyfendi ise 3,5 milyon az geldi şimdi de İdlib'den gelsin. Niye, hangi gerekçeyle? Suriye'yle savaş değil, Suriye'yle barış. Büyükelçilikleri açacağız. Daha fazla mülteci, sığınmacı istemiyoruz. Hiçbir asker ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz. Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var, gönder onları başkomutanları da Bilal Erdoğan olsun. Hiçbir askerimizin burnunun kanamasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Büyükelçiler krizi göstermişti ki Türkiye yönetilmiyor. Ruh sağlığı olan birisine bir devlet teslim edilemez. IŞİD ve El Kaide militanları hapisten çıkarıyorsun, iki askerimizi yakıyorlar, polis yakalıyor, adalete teslim ediyor, beyfendiyi serbest bırakmışlar. Kim araya girdi? Bir gazeteci yazınca tekrar tutukladılar. El Kaide ve IŞİD'in banka hesaplarını neden incelemiyorsun? 42 ilde örgütlendiğini biliyoruz niye müdahale etmiyorsunuz? Sen önce kendi toprağına bak.
"BAHÇELİ'YE SORUYORUM..."
Tezkere'de yabancı askerlerin Türkiye'de konuşlanacağı maddesi hakkında konuşan CHP lideri, "Bahçeli'ye soruyorum; yabancı askerler kim? Sen yabancı askerler Türkiye'de konuşlanacak sen el kaldıracaksın. Söyleye bakalım milliyetçi sen misin, biz miyiz? Yabancı askerlerin Türkiye toprağını çiğnemesini istemiyoruz. Vatanseverseniz bu rezilliğe son verin. Taliban mı, ABD mi, Fransa mı, Yunan mı kimi çağıracaksın? Kim bu yabancı güçler?" diye sordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!