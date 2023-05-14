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Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu:

"Sandık başındaki sandık sorumlularımıza, müşahitlerimize göstermekte oldukları müthiş çaba ve gayret için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sabaha kadar sürdürecekler.

Ama şu anda bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan yapacağımız açıklamalarını izlemelerini istiyoruz.

Bizleri izlemeye devam edin, teşekkür ederim."

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