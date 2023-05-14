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Haberler Gündem Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan açıklamalar

Son dakika haberi CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Sürecin olumlu ilerlediğini belirten Öztrak, "Vatandaşlardan yapacağımız açıklamaları takip etmelerini istiyoruz. Bizleri izlemeye devam edin" dedi.

Giriş: 14.05.2023 - 19:13 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan açıklamalar
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Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu:

"Sandık başındaki sandık sorumlularımıza, müşahitlerimize göstermekte oldukları müthiş çaba ve gayret için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sabaha kadar sürdürecekler.

Ama şu anda bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan yapacağımız açıklamalarını izlemelerini istiyoruz.

Bizleri izlemeye devam edin, teşekkür ederim."

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