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        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA HABERİ: CHP lideri Özel'den önemli açıklamalar: Mesele bir devlet krizidir - CHP Haberleri

        CHP lideri Özel: Mesele bir devlet krizidir

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, "Mesele bir mahkemenin ve ona cesaret veren bir genel başkanın, Anayasa'yı tanımamasıdır. Mesele bir devlet krizidir. Belki yarın bir gün seçimi yapmama keyfiliğine, bir darbe girişimine direnip direnmeme meselesidir. Eylemimizi ikinci bir boyuta geçen kadar eylemimizi devam edecek. 280 saattir eylem yapıyoruz ancak bazı kanallar bunu vermiyor. Anayasa'ya karşı darbe girişiminde olan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı arkadaşlarımız direniyorlar, direnmeye devam edecekler" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:15
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        CHP lideri Özel: Mesele bir devlet krizidir
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        Meclis'te, CHP grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar:

        "Ereğli'de büyük bir felaket yaşadık. İklim krizi var ne yapalım diyemezseniz. Dirençli kentlerle ilgili siz ne yapıyorsunuz derseniz, İstanbul'dan bahsedebilirim. İstanbul'a geçen hafta sonu 30-50 kg yağış düştü. Bu AK Parti döneminde yaşandığında günlük 50 kilogramlık yağışta Üsküdar'ın ne hale geldiğini hatırlayın. Denizle kara birleşiyordu.

        Pandemi döneminde biz İstanbul'da hazırlık yaptık. Esenyurt'ta, Fatih'te, Beşiktaş'ta, 120 kronik noktada sorun yaşamadık. İBB bu yatırımlara 40 milyar TL harcadı. Bu hafta sonu mahsur kalan arabalar, bir göllenme görmedik. Dünyaca ünlü bir metropolün ne olduğunu gördük. Ekrem başkanı ve ekibini tebrik ediyoruz.

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        Bu hafta sonu Bosna Hersek'te olacağız. Aile kökleri Balkanlara dayanan birisi olarak bütün akrabalarımıza bin selam olsun. Bosna Hersek 1990'larda çok büyük acılar yaşadı. Dünyanın gözü önünde büyük soykırım yaşadı. Türkiye olması gereken yerdeydi. Şimdi İsrail-Filistin meselesinde olduğu gibi. Rahmetli Denktaş'ın kabrini ziyaret ettik. Kızları sabahın erken saatlerinde bizi karşıladılar.

        Filistin'de halka en büyük zararı veren Hamas'ın sınır aşmasıyla başladı. Bunu araç sallaştıran İsrail adeta bir soykırıma girişti. 13 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Öldürülen çocukların sayısı 4 bin 600'e ulaştı. Bu kadar büyük bir zulmün karşısında dünyanın güçlüleri Bosna'da 1995'te girdikleri suskunluğa girdiler. Sonra gözyaşı döktüler. Yapmaları gereken bu zulme dur demektir.

        Sosyalist Enternasyonele genel başkan düzeyinde katılacağım ve burada bunları söylemekten geri kalmayacağım. Gazze'de yaşananlara sol değerlere sahip olanların sessiz kalamayacağını, Filistin'deki katliamın durdurulması, ateşkesin sağlanması ve bölgeye bir barış gelmesi gerektiğini bir mektup olarak yazdım ve gerekli yerlere gönderdik. Ayrıca bir grup olarak Filistin'e gideceğiz.

        İlk ziyaretimizi geçen hafta yavru değil; kardeş vatana yaptık. Bağımsız bir cumhuriyete, yavru ilişkisi kuruyorsunuz bu oradaki insanları mutlu etmiyor. 40. yıllarını coşku ile kutladık. Baş başa görüşmeler gerçekleştirdik. Kıbrıs davası ile ilgili CHP'nin tutumunu, Karaoğlan'ın barış harekatını konuştuk.

        Mesele bir mahkemenin ve ona cesaret veren bir genel başkanın, Anayasa'yı tanımamasıdır. Mesele bir devlet krizidir. Belki yarın bir gün seçimi yapmama keyfiliğine, bir darbe girişimine direnip direnmeme meselesidir. Eylemimizi ikinci bir boyuta geçen kadar eylemimizi devam edecek. 280 saattir eylem yapıyoruz ancak bazı kanallar bunu vermiyor. Anayasa'ya karşı darbe girişiminde olan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı arkadaşlarımız direniyorlar, direnmeye devam edecekler.

        DİSK'in yürüyüşüne güzergahtaki CHP'nin tüm örgütleri destek verdiler, hepsine teşekkür ediyoruz."

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        #CHP
        #CHP Genel Başkanı Özgür Özel
        #Son dakika haberler
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