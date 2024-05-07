CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Görüşme 45 dakika sürdü. Bahçeli görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, "Açıklamayı Sayın Genel Başkan Özel yapacak" dedi. Bahçeli görüşmede özele işlemeli bir tabak hediye etti. Özel de Oltu taşı tesbih ile Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti.

Özel'in, MHP'nin gerçekleştirdiği son kongrenin ardından Bahçeli'yi tebrik edeceği açıklanmıştı. Özel geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Genel Merkezi'nde ziyarette bulunmuştu.

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