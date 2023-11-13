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Türkiye genelinde düzenlenen Çember Operasyonları'nda aranan 5 bin 309 şüpheli yakalandı.

8️⃣1️⃣ İlde Aranan Şahıslara Yönelik Yapılan “ÇEMBER OPERASYONLARINDA” Arama Kaydı Bulunan 5️⃣3️⃣0️⃣9️⃣ Firari Yakalandı❗️



Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz❗️



Yakalanan şahıslardan:

📌 1️⃣0️⃣’unun… pic.twitter.com/vF8wHaQB3Y — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2023

Yakalanan şahıslardan; 10’unun 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 41’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 5 bin 58'inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerince 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5 bin 309 aranan şüpheli yakalanıp adalete teslim edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, jandarmalarımızı, sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.