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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Çember operasyonu! 5 bin 309 şüpheli yakalandı!

        Son dakika haberi Çember operasyonu! 5 bin 309 şüpheli yakalandı!

        81 ilde aranan şüphelilere yönelik yapılan "Çember Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 08:22 Güncelleme: 13.11.2023 - 08:24
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        Çember operasyonu! 5 bin 309 şüpheli yakalandı!
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        Türkiye genelinde düzenlenen Çember Operasyonları'nda aranan 5 bin 309 şüpheli yakalandı.

        Yakalanan şahıslardan; 10’unun 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 41’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 5 bin 58'inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

        İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerince 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5 bin 309 aranan şüpheli yakalanıp adalete teslim edildi.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, jandarmalarımızı, sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

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