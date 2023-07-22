SON DAKİKA HABERİ: Cedric Bakambu geliyor! Galatasaray transferi bitirdi!

Golcü oyuncu geçmişinde iki farklı organizasyonda gol kralı oldu. 2020'de Çin'de Beijing Guoan formasıyla 19 karşılaşmada 14 gol atarak Hulk, Teixeira, Talisca ve Oscar gibi isimleri geçip gol krallığına ulaştı.Geçen sezon ise Olympiakos'ta 32 maçta 18 gol kaydederek krallık yarışını zirvede bitirdi.