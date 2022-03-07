Çavuşoğlu açıkladı: Lavrov ve Kuleba Antalya'ya geliyor

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

Çavuşoğlu açıklamasında "Antalya'da benim katılımımla üçlü toplantı olacak" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU İKİ LİDERİ DAVET ETMİŞTİ

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin izlediği bu kararlı ama aynı zamanda dengeli politika ile savaşın başlamasından önce ve savaşın durdurulması için sarf edilen çabaların vurgulandığını belirterek “Her iki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerden bir tanesi olduğumuzu da ve bunun da çok önemli olduğunu da muhataplarımız bugünkü görüşmelerimizde dile getirdi” demişti.