Cari açık rakamları açıklandı

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Cari denge Aralık ayında 2,09 milyar dolar açık verdi. 2023 yılının tamamında cari açık 45,15 milyar dolar oldu.

Yıl Cari denge 2023 -45,150 2022 -49,086 2021 -7,232 2020 -31,888 2019 10,796 2018 -20,151 2017 -39,955 2016 -26,668 2015 -26,625 2014 -38,020 2013 -55,092 2012 -47,278 2011 -74,402 2010 -44,620 2009 -11,360 2008 -39,425 2007 -36,946 2006 -31,161 2005 -20,980 2004 -14,198 2003 -7,554 2002 -626 2001 3,760 2000 -9,920

TCMB'nin yaptığı açıklama şöyle:

Cari İşlemler Hesabı

Aralık ayında cari işlemler hesabı 2.091 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.162 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.586 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.574 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.696 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 233 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 154 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

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Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 317 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 1.690 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.187 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.154 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 129 milyon ABD doları, Genel Hükümet 1.285 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 401 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 199 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.633 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 44 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.677 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 686 milyon ABD doları ve 369 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 401 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 1.978 milyon ABD doları net artış olmuştur.

YIL SONU GÜNCELLEMELERİ

“Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2019 yılından itibaren hizmetler dengesi, birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Söz konusu güncellemeler neticesinde “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemleri ve dolayısıyla “Net Hata ve Noksan” kalemi etkilenmiştir.

Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2019 yılında 176 milyon ABD doları, 2020 yılında 253 milyon ABD doları, 2021 yılında 419 milyon ABD doları, 2022 yılında 258 milyon ABD doları ve 2023 yılının Ocak-Kasım dönemi için 434 milyon ABD doları güncellenmiştir.