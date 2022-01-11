Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

- Bugün çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine de sabırlar diliyorum. Konyaspor camiasına da başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

- Özellikle son günlerde çok fazla doğru olmayan haberlerin etrafta yayılması ve bu haberlerin Galatasaray'a zarar vermek için kullanılmaya başlaması... Bu sebeple bütün sorularınıza doğrularla cevap vereceğim.

- Galatasaray; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir kulüptür. Galatasaray'ın değerlerinde bir üslup vardır. Bu, bizim için çok önemlidir çünkü bizi, diğer kulüplerden ayıran bir faktördür. Eleştirileri saygıyla karşılayan bir başkanım.

- Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Tartışır, konuşur ve son kararı başkan verir. Ben aday olurken çok zor kararlar vermem gerekeceğini biliyordum. Kararlarımın bedelini ödemeye her zaman hazırım ama Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesine, kulübe zarar verilmesine asla izin vermem. Herkes kendine çekidüzen versin.

"FATİH TERİM'LE OLAYLI BİR AYRILIK OLMADI!"

- Ayrılık hiç olaylı olmadı. Fatih hoca, ilk önce çok sevdiğim biri ve divan kurulu üyemiz, teknik direktörümüz. Yollarımızı ayırmamız da Galatasaray'a yakışır bir şekilde oldu. Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratmak adına bir iletişim yürütülüyor. Hocamızla aramızda son derece Galatasaray'a yakışan konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli benim.

"GÖREVDEYKEN BAŞKA BİR HOCA İLE GÖRÜŞMEDİK"

- Hocamız görevdeyken, başka bir hoca ile görüşmedik. Bunu da Fatih hoca özelinde söylemiyorum, herhangi bir hoca görevdeyken de yapabilir, görüşebilir. Benim bugün birçok kulüp başkanıyla, birçok teknik direktörle, birçok futbolcuyla ilişkilerim var, görüşüyoruz.

- Ben ve arkadaşlarım, önemli projelerle Galatasaray üyelerinin huzuruna çıktık. 3 senelik bir görev için bize teveccüh gösterildi. Biz, bu yola projelerimizi en uygun şekilde yürüteceğimiz ekiplerle çıkmaya karar verdik.

- Biz çok geniş bir ekibiz. Bunun zorlukları da var tabii. Şu anda 9-10 arkadaşımız, Galatasaray için sabaha kadar çalışıyorlar. Anlaşmazlıklar olması da çok doğaldır. Fatih hocayla ilgili devamlı aynı şeyi söylüyorum; bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir. Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli.

- Çok önemli bir kurum yönetiyoruz. Omuzlarımda, arkadaşlarımın da omuzlarında çok ağır bir yük var. Kararları sevgi üzerinden alamayız. Herkesin Galatasaraylılığı kendine. Çok iyi bir Galatasaraylı olmaya çalışıyorum. Bütün bu kararları verirken ben de üzülüyorum. Galatasaray için doğru bildiğim kararları bazen üzülerek de olsa içim acıyarak da olsa almak zorundayım.

- Ben her şeyden sorumluyum. Ben Galatasaray başkanıyım. Tüm sorumluluk bana aittir. Her iyi şeyde de kötü şeyde de bana aittir. Aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben anlık karar almıyorum. Galatasaray'ın geleceği için en uygun kararı alıyorum.

- Sevgili hocamızla yaptığım görüşmeyi ekip arkadaşlarım dahil, kimseye anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de geçmişte bu tür ayrılıkların Galatasaray'a bazen yakışmaması sebebiyle bunu böyle yaptım. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor.

- Tazminat konusunda hocamızın talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi. Birlikte olmayı bildiğiniz kadar Galatasaray'da ayrılmayı da doğru yapmanız lazım.

- Yola çıkarken boş mukaveleye imza atmıştık.