Son dakika haberi Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!
Büyükçekmece'de, göle düşen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Giriş: 16.04.2024 - 20:32 Güncelleme: 16.04.2024 - 21:23
M.T. idaresindeki otomobil, Karaağaç köyü yolunda henüz belirlenemeyen nedenle Büyükçekmece Gölü'ne düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve Silivri Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan M.T. (64), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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